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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
DeepSeek готова продвигать свои языковые модели в сфере медицинской диагностики
В Китае эти решения уже поставили на службу медицине.

Много лет назад американская корпорация IBM начала использовать свой суперкомпьютер Watson для ускорения диагностики заболеваний по данным рентгенографии и компьютерной томографии, но только с появлением больших языковых моделей нового поколения подобные системы получают шанс найти широкое практическое применение. По крайней мере, как сообщает South China Morning Post, DeepSeek набирает специалистов по обработке результатов медицинской диагностики с целью обучения большой языковой модели R2.

Источник изображения: Unsplash, Pea

Предполагается, что результаты этой работы можно будет использовать для «вспомогательной диагностики в медицине». Желающие помочь DeepSeek в обучении профильной языковой модели должны быть студентами не менее чем четвёртого курса медицинского вуза или иметь медицинской диплом, им необходимо будет четыре дня в неделю посвящать данной деятельности. Вакансии открыты в Пекине, предусмотрена оплата в размере $70 в день. От соискателей требуются базовые навыки работы с чат-ботами и умение программировать на Python. В прошлом квартале в Китае уже около 300 медицинских учреждений использовали DeepSeek для вспомогательного определения диагнозов. Некоторые представители отрасли предупреждают, что злоупотребление искусственным интеллектов в медицинской сфере чревато серьёзными рисками.

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#китай #искусственный интеллект #deepseek #диагностика заболеваний #медицинская отрасль
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