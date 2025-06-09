Рынок ускорителей для систем искусственного интеллекта далёк от насыщения.

Общение с руководством NVIDIA на прошлой неделе позволило специалистам Bank of America сделать вывод, что компания настроена сохранить высокие темпы роста выручки в серверном сегменте. По крайней мере, с одного центра обработки данных мощностью 1 ГВт она способна выручить до $50 млрд. Соответственно, если в этом году будет введено в строй вычислительных мощностей на 5 или 7 ГВт, то выручка NVIDIA только в этом сегменте сможет увеличиться до $250 или $350 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Важно понимать, что сейчас годовой объём выручки NVIDIA в серверном сегменте достигает $175 млрд. Другими словами, даже по итогам текущего года компания может удвоить свою профильную выручку. Тем более, что руководство NVIDIA связывает определённые надежды на развитие инфраструктуры так называемого «суверенного искусственного интеллекта», подразумевающей, что у каждого крупного государства будет не только своя большая языковая модель (или несколько), но и сопутствующая вычислительная база. На её создании NVIDIA как раз и будет зарабатывать в тот период, когда корпоративный и облачный сегменты несколько насытятся её ускорителями.

Примечательно, что источники сообщают о нежелании китайских гигантов типа Baidu и Alibaba решительно переходить на использование ускорителей Huawei или других китайских марок в своей облачной инфраструктуре. Если они хотят сохранить приверженность продукции NVIDIA, это открывает перед компанией перспективы сохранения собственных позиций на китайском рынке. Главное, чтобы этому чрезмерно не мешали американские экспортные ограничения.