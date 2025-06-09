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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Даже в условиях ограничений экспорт редкоземельных минералов из Китая в мае последовательно вырос на 23%
Переговоры с США на эту тему начнутся сегодня.

Опубликованные китайскими таможенными органами предварительные данные за май, на которые ссылается Bloomberg, указывают на увеличение объёмов экспорта группы из 17 редкоземельных минералов по итогам минувшего месяца на 23% по сравнению с апрелем этого года. В натуральном выражении экспорт достиг 5865 тонн, но всё равно оказался ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. Тем не менее, за прошедшие пять месяцев этого года объём экспорта данного вида сырья из Китая вырос на 2,3% в годовом сравнении до 24 827 тонн.

Источник изображения: Unsplash, A.C.

В эту статистику не попали готовые изделия, использующие редкоземельные металлы типа магнитов, которые необходимы для производства электродвигателей и жёстких дисков, например. Сегодня в Лондоне начнутся переговоры между делегациями США и КНР на тему организации поставок редкоземельных минералов в первую из этих стран. Как известно, в начале апреля власти КНР ввели требование к экспортёрам получать особые лицензии на поставку такого сырья за пределы Поднебесной. Эти ограничения действуют в отношении семи редкоземельных минералов, прочие десять поставляются более или менее свободно, что и позволяет экспорту демонстрировать положительную динамику. Китай контролирует до 70% поставок редкоземельных элементов на мировой рынок, поэтому обойти его позицию в этой сфере мало кому удаётся. Принято считать, что Китай попытается обменять некоторые послабления со своей стороны на доступ к высокотехнологичному оборудованию из Европы, но рассчитывать на подобные уступки со стороны США точно не приходится. В конце прошлой недели власти КНР выдали некоторое количество экспортных лицензий на поставку редкоземельных металлов, но кому они достались, не уточняется.

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#сша #китай #экспорт #переговоры #редкоземельные минералы
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