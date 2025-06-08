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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дональд Трамп заявил, что не горит желанием мириться с Илоном Маском
И не планирует пока разговаривать с ним лично.

Как сообщает The New York Times, в субботу попытки журналистов вытянуть из Дональда Трампа (Donald Trump) комментарии по поводу его недавней ссоры с близким соратником и богатейшим человеком планеты Илоном Маском (Elon Musk) привели к неоднозначным результатам. С одной стороны, в интервью NBC американский президент опроверг наличие у него намерений разговаривать с Маском, упрекнув того в неуважительном отношении к администрации президента. Когда Трампа прямо спросили о том, готов ли он восстановить свои отношения с Маском, он ответил отрицательно.

Источник изображения: Bloomberg

Впрочем, эту позицию Трампа нельзя считать окончательно и непоколебимой, как отмечают представители The New York Times. Во-первых, даже во время своего очередного перелёта на правительственном авиалайнере в пятницу Трамп прервал своё общение с журналистами только для того, чтобы внимательно изучить репортаж Fox News о его ссоре с Маском. Вряд ли политик сделал бы это публично, если бы тема его не беспокоила.

Во-вторых, в дальнейшем общении с журналистами Трамп хоть и продолжил критиковать Маска, порой делал это словно «по-отечески», как бы ругая «блудного сына». В-третьих, в ближайшем окружении Трампа в Белом доме есть люди, которые указывают на способность президента восстанавливать отношения даже с серьёзными оппонентами в тех случаях, когда это нужно для достижения деловых интересов. Впрочем, пока от намерений провести серьёзный аудит поддержки компаний Илона Маска со стороны американского государства президент страны не отказывается. Сохранить финансирование бизнес Маска сможет только в том случае, если это будет «справедливым по отношению к государству», как дал понять Трамп. В пятницу вечером президент США даже заявил, что желает Маску и его компаниям только добра. Впрочем, это не помешало ему к утру субботы возобновить критику в адрес миллиардера.

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#илон маск #дональд трамп #конфликт
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