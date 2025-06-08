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Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководитель разработки роботов Tesla Optimus покидает компанию
По личным причинам, но Tesla от этого легче не станет.

Возможно, настроенным против Илона Маска (Elon Musk) «злым языкам» это событие даст очередной повод для злорадства, но агентство Reuters накануне сообщило об уходе из Tesla руководителя направления Optimus Милана Ковача (Milan Kovac), который занимал этот пост с 2022 года, а в сентябре прошлого ещё и получил должность вице-президента компании. Поскольку тема автопилота и человекоподобных роботов тесно переплетены, то первую из них Ковач тоже курировал с 2022 года.

Источник изображения: Tesla

Сам Ковач со страниц социальной сети X объяснил причины своего ухода исключительно личными причинами: «Я был вдали от дома слишком долго, и должен проводить больше времени со своей семьёй, находящейся за границей. Хочу прояснить, что это единственная причина». По имеющимся данным, обязанности Ковача после его ухода из Tesla возьмёт на себя Ашок Эллусвами (Ashok Elluswamy), который сейчас руководит командами разработчиков автопилота. Потеря ценного руководителя на данном этапе может негативно повлиять на способность Tesla выпустить до конца года несколько тысяч человекоподобных роботов. Тем более, что находятся и другие препятствия для реализации этого плана, вроде ограничений на экспорт редкоземельных металлов из Китая.

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#tesla #человекоподобные роботы #tesla optimus
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