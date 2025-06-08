В обмен на редкоземельные минералы.

Судя по публикации Bloomberg, многие мировые политики стали копировать тактику переговоров за Дональдом Трампом (Donald Trump). Первые несколько месяцев его второго президентского срока в США показали, что он для достижения желаемого стремится сперва максимально «наехать» на противоположную сторону переговоров, затем взять паузу и сделать некоторые послабления, которые в итоге всё равно позволят с запасом соблюсти интересы американской стороны.

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Китай, как известно, с апреля практически прекратил поставки редкоземельных металлов в страны, участники торговых цепочек в которых не получили в КНР специальные экспортные лицензии. Их выдача тормозилась для достижения внешнеполитических интересов, и теперь власти Китая активно используют этот рычаг для переговоров не только с США, но и Евросоюзом. Встреча китайского министра торговли Ван Вэньтао (Wang Wentao) во Франции с европейским коллегой Марошем Шефчовичем (Maros Sefcovic) привела к определённому прогрессу в торговых переговорах, как отмечает китайская сторона.

Прежде всего, Китай и ЕС продвинулись дальше в вопросе перехода от таможенных тарифов для регулирования европейского рынка электромобилей к системе минимально допустимых цен. Во-вторых, европейской стороне было обещано, что Китай ускорит выдачу экспортных лицензий на поставку в ЕС редкоземельных минералов. В-третьих, китайская сторона выразила надежду на ослабление ограничений на поставку из Европы высокотехнологичной продукции. По всей видимости, речь идёт преимущественно об оборудовании для производства передовых чипов, поскольку с 2019 года подобные поставки в Китай сильно ограничены.