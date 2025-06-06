Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone готовит к началу продаж 16 июня Armor 34 Pro со встроенным проектором
Armor 34 Pro от Ulefone оснащён автофокусом, аккумулятором на 25500 мА·ч и экраном 120 Гц

Недавно состоялся анонс смартфона Armor 34 Pro с проектором от ведущего производителя защищённых аппаратов, компании Ulefone. Появление такого устройства может стать поворотным моментом на рынке мобильной проекции. Этому способствует наиболее продвинутый проектор с автофокусом и ёмкость аккумулятора в 25500 мА·ч. Продажи устройства должны стартовать 16 июня, и первые покупатели смогут приобрести его со скидкой.



Armor 34 Pro получил проектор с автофокусом, который выдаёт яркость в 150 люмен. Это превосходит предложения конкурентов минимум на 50%, поскольку в большинстве случаев значение не превышает 100 люмен. Обладатели нового устройства получат максимально чёткие и яркие проекции, даже если окружающее освещение далеко от идеального.



Сильной стороной этого проектора является не только высокий уровень яркости. Имеется поддержка коррекции трапецеидальных искажений, что даёт возможность получать максимально правильную проекцию, даже если аппарат не находится под идеальным углом. Конструкция с направленным вверх углом даёт проецируемому изображению возможность создавать идеальную прямоугольную проекцию. Этот аппарат можно поместить на любую поверхность, в том числе без кронштейна. Изображение будет проецироваться именно туда, куда вам нужно, без неприятных сдвигов. На расстоянии 3 м вы сможете без проблем получить проекцию широкого изображения с диагональю до 100 дюймов. Наряду с динамиками и громкостью 98 дБ можно будет получать изображение, словно вы находитесь в кинотеатре IMAX.



Ещё в состав смартфона входят два вентилятора для охлаждения, призванные обеспечить длительную работу проектора без перегрева. Проецирование можно запустить по одному касанию устройства. Armor 34 Pro, помимо прочего, может стать вашим карманным проектором для демонстрации фильмов, презентаций, чертежей и фотографий на больших экранах.



Есть у Armor 34 Pro и другие достоинства. Например, это универсальный светодиодный фонарь и сигнальный индикатор, которые могут пригодиться в разных ситуациях. Интерфейс uSmart Connector 2.0 позволяет легко подключать к смартфону разные аксессуары. Аппарат обладает экраном FHD+ 120 Гц размером 6,95 дюйма, который выдаёт плавную и чёткую картинку. Этому способствует наличие процессора Dimensity 7300 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ хранилища вида UFS 3.1. Такое устройство способно обеспечить непрерывную многозадачную работу и хранить множество ценных для вас файлов.



Не забыли разработчики и про качественные камеры. Основная из них обладает разрешением 50 Мп и размером сенсора 1/1,3 дюйма. Имеется инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп и передняя камера 32 Мп формата HD. Устройство работает на операционной системе Android 15 с привычным многим интерфейсом.



Armor 34 Pro станет доступен для приобретения 16 июня в магазинах AliExpress и Ozon. Стоимость будет названа позже. В преддверии начала продаж производитель проводит розыгрыш призов, в число которых входят защищённые смартфоны Armor 34 Pro и Armor 30.
Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
52
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
22
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
29
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
115
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
10
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
7
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
14
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
20
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2

Сейчас обсуждают

Mallory
17:49
Посмотрите на Чимбала и Белтара. Когда такое пишет человек с высшим образованием - понимаешь что далеко не все способны на подобное. "Допустим 1 команда введена. Ой, не запустилось! Ой, а что делать...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Сергей Гончар
17:46
Автору статьи перестаньте заниматся маркетингом. Кто разбирается в видеокартах то твоя статья просто вода.
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Bamboliny
17:42
Это, конечно, плюс, но все равно полумеры, да еще и палка о двух концах - неизвестно, какие комплектующие сборщик вам поставит в комп. Может, б/у, с витринной сборки, которые уже работали, пылились, к...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
erno
17:39
Народ , смотрите в америке . как у нас за слово угнетают.
Бывший советник Белого дома Бэннон призвал депортировать Маска из США
erno
17:38
Класс можно бизнес начать , может хоть государству поможем. А вообще надо повысить все для войны вечной .
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 20 % годовых
just__me
17:27
Самому сначала попробовать разобраться с проблемой, когда что-то не работает - это не признак какого-то выдающегося ума, это признак всего лишь нормальности.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Николай Кузнецов
17:26
Фортран появился довольно давно - поэтому он своеобразный. Используют его, потому что в число дробилках он показывает лучшие результаты. С - я не понимаю, что вы видите в нем ущербного, язык, который ...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
VRoman
17:25
В принципе автор прав. Чем дольше живёшь, тем больше это будешь понимать.
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
beltar
17:22
По крайней мере, вы не купите точно дохлое, которое сразу не завелось, отсеяв процент брака, возможно, даже более половины.
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
ebatoryi
17:20
будет лунапарк и лунацирк тогда. 15:05 06.06.2025 ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не особо заинтересован в разговоре с миллиардером Илоном Маском. Трамп выра...
Маск отказался выводить из эксплуатации корабль Dragon из-за конфликта с Трампом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем