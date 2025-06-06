Недавно состоялся анонс смартфона Armor 34 Pro с проектором от ведущего производителя защищённых аппаратов, компании Ulefone. Появление такого устройства может стать поворотным моментом на рынке мобильной проекции. Этому способствует наиболее продвинутый проектор с автофокусом и ёмкость аккумулятора в 25500 мА·ч. Продажи устройства должны стартовать 16 июня, и первые покупатели смогут приобрести его со скидкой.
Armor 34 Pro получил проектор с автофокусом, который выдаёт яркость в 150 люмен. Это превосходит предложения конкурентов минимум на 50%, поскольку в большинстве случаев значение не превышает 100 люмен. Обладатели нового устройства получат максимально чёткие и яркие проекции, даже если окружающее освещение далеко от идеального.
Сильной стороной этого проектора является не только высокий уровень яркости. Имеется поддержка коррекции трапецеидальных искажений, что даёт возможность получать максимально правильную проекцию, даже если аппарат не находится под идеальным углом. Конструкция с направленным вверх углом даёт проецируемому изображению возможность создавать идеальную прямоугольную проекцию. Этот аппарат можно поместить на любую поверхность, в том числе без кронштейна. Изображение будет проецироваться именно туда, куда вам нужно, без неприятных сдвигов. На расстоянии 3 м вы сможете без проблем получить проекцию широкого изображения с диагональю до 100 дюймов. Наряду с динамиками и громкостью 98 дБ можно будет получать изображение, словно вы находитесь в кинотеатре IMAX.
Ещё в состав смартфона входят два вентилятора для охлаждения, призванные обеспечить длительную работу проектора без перегрева. Проецирование можно запустить по одному касанию устройства. Armor 34 Pro, помимо прочего, может стать вашим карманным проектором для демонстрации фильмов, презентаций, чертежей и фотографий на больших экранах.
Есть у Armor 34 Pro и другие достоинства. Например, это универсальный светодиодный фонарь и сигнальный индикатор, которые могут пригодиться в разных ситуациях. Интерфейс uSmart Connector 2.0 позволяет легко подключать к смартфону разные аксессуары. Аппарат обладает экраном FHD+ 120 Гц размером 6,95 дюйма, который выдаёт плавную и чёткую картинку. Этому способствует наличие процессора Dimensity 7300 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ хранилища вида UFS 3.1. Такое устройство способно обеспечить непрерывную многозадачную работу и хранить множество ценных для вас файлов.
Не забыли разработчики и про качественные камеры. Основная из них обладает разрешением 50 Мп и размером сенсора 1/1,3 дюйма. Имеется инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп и передняя камера 32 Мп формата HD. Устройство работает на операционной системе Android 15 с привычным многим интерфейсом.
Armor 34 Pro станет доступен для приобретения 16 июня в магазинах AliExpress и Ozon. Стоимость будет названа позже. В преддверии начала продаж производитель проводит розыгрыш призов, в число которых входят защищённые смартфоны Armor 34 Pro и Armor 30.