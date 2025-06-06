Самой крупной за всю непродолжительную историю присутствия на рынке.

Электрический пикап Cybertruck за последние годы остался единственной действительно новой моделью Tesla, если не считать рестайлинги Model 3 и Model Y, при этом он же считается самой спорной новинкой. Ажиотаж на старте продаж, который сопровождался дефицитом, быстро сменился покупательской апатией, поэтому Tesla сейчас вынуждена стимулировать продажи Cybertruck самыми разными способами. Как сообщает Electrek, новейшее предложение для избранных клиентов Tesla в США демонстрирует максимальную скидку за всю историю присутствия пикапа на рынке.

Источник изображения: Tesla

По сути, это всего лишь беспроцентная рассрочка на покупку двухмоторной версии Tesla Cybertruck за $88 000 с обязательной опцией FSD, которая уже входит в эту стоимость. Она даётся на 60 месяцев, и при текущих уровнях ставок в США самой Tesla обойдётся в упущенные $10 000. При этом, по неофициальным данным, на складах компании накопилось более 3700 пикапов Cybertruck на общую сумму более $300 млн. Предложение беспроцентной рассрочки действует до конца июня, что говорит о стремлении Tesla простимулировать продажи модели в последний месяц квартала.

Если в первый год присутствия на рынке Cybertruck фактически выпускался в количестве около 40 000 машин в год, то в этом объёмы могут сократиться до 25 000 штук. Изначально Tesla рассчитывала выпускать ежегодно в десять раз больше пикапов, так что реальность расходится с планами компании на порядок. Скорее всего, скидки и акции при продаже Cybertruck будут только множиться.