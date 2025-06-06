Правда, после ссоры с Трампом многое может измениться.

Хотя благополучие Tesla в последние месяцы серьёзно пошатнулось, на этапе бурного роста бизнеса по выпуску электромобилей именно высокая степень вертикальной интеграции позволяла компании сохранять высокую норму прибыли и относительно конкурентные цены даже на китайском рынке. Принцип «натурального хозяйства» в производстве по этой причине близок Илону Маску (Elon Musk), который по совместительству возглавляет и аэрокосмическую компанию SpaceX. По данным DigiTimes, на территории США Маск собирается организовать упаковку чипов по методу FOPLP для нужд SpaceX и её дочерней структуры Starlink.

Источник изображения: SpaceX

Обе компании нуждаются в больших партиях полупроводниковых компонентов, поскольку они нужны для производства как спутников связи, так и наземных терминалов. Сейчас SpaceX в данной сфере полагается преимущественно на подрядчиков в лице STMicroelectronics и Innolux. Сложно сказать, как повлияет на настроения Маска недавний конфликт с Дональдом Трампом, но изначально он был настроен развивать полупроводниковое производство на территории США, а потому собирался организовать упаковку чипов методом FOPLP в стране, которая сделала его богатейшим человеком планеты. Чипы в таком конструктивном исполнении не очень сложны в производстве и востребованы в оборудовании связи, особенно используемом в космическом пространстве. Помимо достижения политических выгод, организация упаковки чипов собственными силами позволит SpaceX снизить затраты на выпуск оборудования.