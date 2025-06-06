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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel продолжит пользоваться услугами TSMC при выпуске процессоров Nova Lake
Если схема работает, зачем от неё отказываться?

Начало июня ещё характеризуется высокой деловой активностью, поскольку лето только наступило, поэтому руководителя продуктового направления Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) работодатель отправил для участия в технологической конференции Bank of America. На мероприятии она говорила не только от лица компании в целом, но и характеризовала позиции нового генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) по ключевым позициям, связанным с реструктуризацией бизнеса и выхода из кризиса.

Источник изображения: Intel

Новый глава, по её словам, поставил перед Intel цель как можно быстрее вернуться к норме прибыли более 50%, поскольку она находится ниже этой условной планки со второго квартала 2022 года. Все новые продукты, инициативы и проекты по сотрудничеству с другими компаниями, отныне будут проходить сортировку по принципу потенциального влияния на норму прибыли. Если какие-то новинки будут не столь выгодны Intel, как необходимо, от них будет проще отказаться на стадии согласования бизнес-плана.

При этом о сотрудничестве с TSMC Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) говорит весьма прагматично. При производстве процессоров Nova Lake в следующем году будут задействованы как собственные мощности Intel, так и предприятия TSMC. Это позволит Intel в сжатые сроки и с предсказуемым уровнем брака вывести на рынок процессоры Nova Lake, которые будут предлагаться и в мобильном, и в настольном сегментах. Данное решение никак не отменяет взятого курса на перенос производства чипов на конвейер собственных предприятий Intel, просто в конкретном случае продолжить сотрудничество с TSMC действительно выгоднее и удобнее.

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#intel #литографическое производство #tsmc #nova lake
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