Начало июня ещё характеризуется высокой деловой активностью, поскольку лето только наступило, поэтому руководителя продуктового направления Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) работодатель отправил для участия в технологической конференции Bank of America. На мероприятии она говорила не только от лица компании в целом, но и характеризовала позиции нового генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) по ключевым позициям, связанным с реструктуризацией бизнеса и выхода из кризиса.
Новый глава, по её словам, поставил перед Intel цель как можно быстрее вернуться к норме прибыли более 50%, поскольку она находится ниже этой условной планки со второго квартала 2022 года. Все новые продукты, инициативы и проекты по сотрудничеству с другими компаниями, отныне будут проходить сортировку по принципу потенциального влияния на норму прибыли. Если какие-то новинки будут не столь выгодны Intel, как необходимо, от них будет проще отказаться на стадии согласования бизнес-плана.
При этом о сотрудничестве с TSMC Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) говорит весьма прагматично. При производстве процессоров Nova Lake в следующем году будут задействованы как собственные мощности Intel, так и предприятия TSMC. Это позволит Intel в сжатые сроки и с предсказуемым уровнем брака вывести на рынок процессоры Nova Lake, которые будут предлагаться и в мобильном, и в настольном сегментах. Данное решение никак не отменяет взятого курса на перенос производства чипов на конвейер собственных предприятий Intel, просто в конкретном случае продолжить сотрудничество с TSMC действительно выгоднее и удобнее.