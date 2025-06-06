Сейчас их всего двое.

В структуре нынешней бюрократической машины США министерство торговли обладает широкими полномочиями, включая контроль за экспортом товаров и технологий, которые признаны критическими для национальной безопасности страны. По крайней мере, Бюро по промышленности и безопасности в составе ведомства отправляет в страны, с которыми у США налажена торговля, но при этом имеются экспортные ограничения, своих наблюдателей для контроля за соблюдением мер на местах. Как признался во время выступления в американском парламенте министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), по данным Bloomberg, на территории Китая сейчас работают всего два инспектора, для адекватного контроля за соблюдением санкций США численность таких специалистов необходимо увеличить, а для этого требуется нарастить затратную часть американского бюджета.

Источник изображения: GlobalFoundries

Ещё одно заявление министра коснулось темпов строительства предприятий по производству чипов на территории США. По его словам, сейчас на запуск предприятия «с чистого листа» уходит не менее трёх лет, но этот срок реально сократить до 18 месяцев, если убрать излишние бюрократические барьеры и многочисленные согласования. Проблему нехватки квалифицированной рабочей силы для будущих предприятий высокотехнологичной отрасли власти США пытаются решить заранее, они готовы за несколько лет обучить до 5 млн американцев.