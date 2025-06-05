Он эквивалентен экрану с диагональю 87 дюймов.

Проекционные дисплеи современных китайских автомобилей уже научились выводить на ветровое стекло не только схематические изображения и числовые показатели, но и изображения с боковых камер при перестроении. Как сообщает CnEVPost, на презентации в Гуанчжоу компания XPeng представила передовой проекционный дисплей, который ей помогла создать Huawei Technologies, хотя формально обе компании конкурируют друг с другом в автомобильном секторе.

Источник изображения: XPeng, CnEVPost

С точки зрения восприятия, данный проекционный дисплей идентичен экрану с диагональю 87 дюймов, при этом он предлагает яркость до 12 000 нит и контрастность 1800:1, обеспечивая чёткое воспроизведение информации в самых сложных с точки зрения видимости условиях эксплуатации. Данная технология должна будет дебютировать на кроссовере XPeng G7. Навигационные подсказки с её помощью выходят на новый уровень визуализации, практически в реальном масштабе демонстрируя траекторию перестроения машины при следовании по заданному маршруту. В условиях ограниченной видимости на проекции будет отображаться траектория безопасного перемещения.