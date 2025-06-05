В этом убеждён американский министр торговли.

В глубине платного раздела сайта Bloomberg на днях появился материал, в котором министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) весьма скромно оценивает потенциал китайской полупроводниковой промышленности в сфере выпуска передовых с точки зрения литографии чипов. По мнению чиновника, все китайские компании сообща способны производить в год не более 200 000 чипов передового класса, причём они распределяются между сегментами смартфонов и ускорителей для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: Huawei

Источники The Wall Street Journal более высокого мнения о возможностях китайской полупроводниковой промышленности. По их мнению, одна только Huawei способна в этом году поставить до 800 000 ускорителей Ascend 910B и 910C. Аналитики TrendForce ожидают, что в этом году доля импортируемых ускорителей для сегмента ИИ на китайском рынке серверных систем сократится с прошлогодних 63 до 42%, причём китайские поставщики займут 40%. Кому достанутся оставшиеся 18%, первоисточник не уточняет.