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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США утверждают, что китайские компании могут поставлять не более 200 000 передовых чипов в год
В этом убеждён американский министр торговли.

В глубине платного раздела сайта Bloomberg на днях появился материал, в котором министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) весьма скромно оценивает потенциал китайской полупроводниковой промышленности в сфере выпуска передовых с точки зрения литографии чипов. По мнению чиновника, все китайские компании сообща способны производить в год не более 200 000 чипов передового класса, причём они распределяются между сегментами смартфонов и ускорителей для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: Huawei

Источники The Wall Street Journal более высокого мнения о возможностях китайской полупроводниковой промышленности. По их мнению, одна только Huawei способна в этом году поставить до 800 000 ускорителей Ascend 910B и 910C. Аналитики TrendForce ожидают, что в этом году доля импортируемых ускорителей для сегмента ИИ на китайском рынке серверных систем сократится с прошлогодних 63 до 42%, причём китайские поставщики займут 40%. Кому достанутся оставшиеся 18%, первоисточник не уточняет.

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#сша #аналитика #китай #полупроводники #искусственный интеллект #huawei #санкции #китайские производители
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