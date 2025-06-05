Вряд ли они будут на 100% эффективными, но жизнь перекупам определённо осложнят.

Сегодня стартовали продажи новейшей игровой консоли Nintendo Switch 2 не только в Японии, но и США, Австралии и Европе, а вот странам Юго-Восточной Азии придётся подождать до 26 июня. Для Китая сроки выхода на местный рынок Switch 2 пока не установлены. При этом Nikkei Asian Review подчёркивает, что из проданных в 2023 году на территории Японии четырёх миллионов консолей Switch предыдущего поколения примерно 30% в итоге были перенаправлены в Китай по частным каналам с целью перепродажи.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Защита новинки от спекулянтов стала для Nintendo вопросом особой важности. Были предприняты беспрецедентно серьёзные меры, призванные предотвратить появление Switch 2 на вторичном рынке сразу после старта продаж в Японии. В частности, само право приобретения новой консоли здесь разыгрывалось в лотерею, принять участие в которой могли только зарегистрированные пользователи фирменной платформы, имеющие подписку на протяжении не менее одного года и воспользовавшиеся Switch первого поколения на протяжении не менее 50 часов.

В японских магазинах электроники выдвигались дополнительные требования к участникам первого этапа покупок, само право приобрести консоль Switch 2 за $350 в местной рознице также разыгрывалось среди клиентов со стажем. Выиграть саму возможность получил в среднем один из двадцати участников лотереи. Более того, Nintendo даже договорилась с крупными японскими интернет-площадками, чтобы они какое-то время запрещали продавать Switch 2 с рук, тем самым лишая спекулянтов одного из удобных каналов сбыта. До конца марта Nintendo рассчитывает продать не менее 15 млн консолей Switch 2, это примерно соответствует динамике продаж предшественницы в первый год присутствия на рынке.