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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries планирует потратить $16 млрд на расширение производства чипов в США
Непонятно правда, за какой срок.

Компания GlobalFoundries частенько остаётся в тени TSMC, Samsung и Intel, но именно она формально является крупнейшим американским контрактным производителем чипов. В отличие от двух первых конкурентов, она уже располагает крупными предприятиями на территории США, хотя и не может похвастать доступом к передовой литографии. В любом случае, как отмечает Bloomberg, на этой неделе GlobalFoundries заявила о намерениях потратить $16 млрд на развитие производства чипов в США.

Источник изображения: GlobalFoundries

Из этой суммы $13 млрд будут вложены в расширение имеющихся предприятий в штатах Нью-Йорк и Вермонт, а ещё $3 млрд будут направлены на исследования, причём тоже на территории США. Вектор этих исследований будет связан с разными технологиями, включая передовую упаковку чипов. Руководство компании не стало уточнять, когда будут потрачены указанные средства. По словам нового генерального директора Тима Брина (Tim Breen), за последние шесть месяцев спрос на услуги по выпуску полупроводниковой продукции на территории США заметно вырос. Это вполне можно объяснить тарифной политикой Трампа в области таможенных пошлин. GlobalFoundries готова заработать и на буме ИИ, пусть и опосредованно, поскольку не поставляет самых передовых чипов на соответствующий сегмент рынка.

На протяжении предыдущих пяти лет GlobalFoundries тратила на расширение производства в среднем $1,4 млрд в год, поэтому новые планы компании могут показаться амбициозными при условии их реализации в сжатые сроки, но последний параметр как раз и не уточняется. Инновации компании заключаются в работе с нитридом галлия, который применяется в силовой электронике, а также разработке оптоэлектронных компонентов.

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#сша #полупроводники #литографическое производство #инвестиции #globalfoundries
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