В наши дни всё больше людей предпочитают заводить домашних животных. Чтобы сделать их и свою жизнь комфортнее, используются достижения современных технологий.
Многие владельцы животных являются занятыми людьми, поэтому у них может не быть лишнего времени на уборку и кормление своих питомцев. Поэтому на сцену выходит производитель Amicura. Целью этого бренда является обеспечение подлинной заботы о животных, создание более безопасной и комфортной среды их обитания.
Одним из устройств для достижения этой цели является умный кошачий туалет с автоматической упаковкой Amicura Cura 3. Его сильной стороной можно назвать автоматическую уборку отходов по нажатию на кнопку. После этого останется только открыть контейнер, извлечь мусорный пакет и выбросить, а новый пакет будет наполнен автоматически. Извлечённые отходы при этом не подвергаются воздействию окружающей среды, поэтому не будет неприятных запахов.
Объём в 60 л обеспечивает непрерывную работу устройства на протяжении 10 суток. Уровень шума при работе не превышает 46 дБ.
Amicura Cura 3 обладает запатентованной конструкцией карниза и защищён от протекания на 360°. Наклонная поверхность отводит мочу, не давая ей протекать наружу. Также она не даёт моче попадать на внутреннюю стенку и в лоток, избавляя от бактерий и неприятных запахов. Это отличное решение для тех питомцев, которые предпочитают ходить в туалет на краю лотка. Наличие мягких краёв избавляет от появления царапин.
Благодаря высокоэффективной дезодорации загрязнения устраняются моментально, как и бактерии. Это защищает как самих животных, так и их владельцев. Также имеется семиуровневая система защиты на основе сенсоров с сертификатом безопасности TÜV Rheinland. В составе лотка есть четыре высокоточных датчика веса, которые в реальном времени следят за весом кошки. Два инфракрасных конвекционных датчика распознают наличие в лотке питомца и начинают уборку только при его отсутствии. На входе установлен микроволновый радар, который распознаёт приближение кошки и приостанавливает работу устройства, чтобы питомец не пострадал.
Поддерживается несколько режимов автоматической уборки. Кошка покидает лоток — процесс уборки стартует автоматически, не давая накапливаться моче и калу, размножаться бактериям и появляться запаху. Есть уборка по расписанию, уборка с запуском с пульта дистанционного управления, отложенная уборка.
Если в доме сразу несколько кошек, в приложении записываются показатели каждой из них. В числе показателей — частота мочеиспускания и дефекации, изменение веса и другие параметры. На этой основе создаётся профиль животного, чтобы отслеживать показатели его здоровья. Пользователи могут наблюдать за очисткой лотка дистанционно через приложение и получать уведомления при наличии неисправностей.
Автоматический умный лоток для кошек Amicura Cura 3 уже доступен для приобретения. Промокод CURA30519 сделает это приобретение ещё более выгодным.