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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA рассказал о преимуществах игровой консоли Switch 2
Она будет оживлять игровой процесс при помощи ИИ в реальном времени.

Буквально за пару дней до выхода игровой консоли Nintendo Switch 2 глава причастной к её созданию компании NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) решил поделиться с CNBC через опубликованное самой Nintendo видео своим мнением относительно её технических нововведений. Прежде всего, он заявил о наличии у Switch 2 «специализированных ИИ-процессоров», которые позволяют оживлять и улучшать игровой процесс в масштабе реального времени.

Источник изображения: Nintendo

Напомним, NVIDIA разработала и будет поставлять для Nintendo Switch 2 специализированный процессор, отвечающий за графику и работу консоли в целом. Хуан также подчеркнул, что Switch 2 станет самым продвинутым с точки зрения графики мобильным устройством, получившим поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне. За яркость или глубину тени в сценах будет отвечать технология HDR, а ещё важным качеством Switch 2 основатель NVIDIA считает поддержку игр от консоли предыдущего поколения.

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#nvidia #игровые консоли #nintendo switch 2 #дженсен хуан
Источник: cnbc.com
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