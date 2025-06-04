Как тебе такое, Дональд Трамп?

Богатейший производитель обещаний в мире, американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk), после недавнего возвращения из Белого дома с головой окунулся в бизнес своих компаний, которому он уделял мало внимания после победы его соратника Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах в США осенью прошлого года. В части перспектив аэрокосмического стартапа SpaceX, как отмечает Bloomberg, возглавляющим его Маском было сделано несколько интригующих заявлений.

Источник изображения: SpaceX

Во-первых, миллиардер признался, что в текущем году выручка SpaceX достигнет $15,5 млрд, из них на долю контрактов с агентством NASA придётся $1,1 млрд. Сейчас SpaceX основную часть выручки получает от дочерней компании Starlink, которая регулярно и в больших количествах выводит на околоземную орбиту свои спутники связи.

Во-вторых, как заявил Маск, выручка SpaceX от коммерческих запусков в следующем году должна будет превысить весь бюджет NASA. Уже сейчас SpaceX является крупнейшим игроком рынка коммерческих запусков летательных аппаратов в мире. В дальнейшем она должна будет получить заказы и от Пентагона, связанные с реализацией инициативы «Золотой купол» в сфере противоракетной обороны.