По крайней мере, по версии Forbes.

Благоприятный информационный фон, сформированный недавним квартальным отчётом NVIDIA, позволил ей впервые с января текущего года вернуть себе статус крупнейшей компании мира по величине капитализации, которого она то и дело добивается с июня прошлого года. Как отмечает CNBC, вчерашние торги позволили курсу акций NVIDIA вырасти почти на 3% и достичь капитализации на уровне $3,45 трлн, который слегка превышает достижение ближайшего конкурента в лице Microsoft ($3,44 трлн).

Источник изображения: NVIDIA

В свою очередь, бессменный глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) в результате данных движений на фондовом рынке ещё сильнее приблизился к основному сопернику в списке богатейших людей мира по версии Forbes. От основателя испанской Zara Амансио Ортеги (Amancio Ortega), который закрепился на десятом месте в этом списке, основателя NVIDIA отделяют каких-то $600 млн, которые могут быть перекрыты при дальнейшем движении курса акций его компании вверх. При реализации такого сценария глава NVIDIA будет замыкать десятку богатейших людей мира, располагая личным капиталом около $124 млрд.