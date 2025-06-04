Но цену кроссовера YU7 назовёт только за пару дней до начала продаж.

По данным CnEVPost, на мероприятии для инвесторов основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) недавно говорил не только о сроках выхода на безубыточность электромобильного бизнеса компании, но и о других планах компании в автомобильном секторе. Во-первых, он подчеркнул, что розничная стоимость кроссовера YU7 будет утверждена окончательно лишь за пару дней до начала продаж, которое намечено на июль. При этом Лэй Цзюнь дал понять, что вторая модель электромобиля марки Xiaomi не будет просто дороже седана на $2800, как предполагают некоторые источники, и также не будет стоить $32 820 в начальном исполнении.

Источник изображения: Xiaomi

Кроме того, глава Xiaomi признался, что компания уже разрабатывает свой первый процессор для автомобильного сегмента, и скоро его представит. Он не стал уточнять, идёт ли речь о процессоре для систем активной помощи водителю, либо более простом решении для бортовой информационно-развлекательной системы.

Напомним, что Xiaomi недавно представила первые процессоры семейства Xring для своих смартфонов и носимых устройств, а в целом она в ближайшие годы готова потратить на создание новых процессоров не менее $7 млрд. Правда, недавние санкции США в виде запрета китайским компаниям на использование американского программного обеспечения для разработки процессоров могут серьёзно помешать этим планам, но пока со стороны Xiaomi никаких комментариев на этот счёт не последовало.