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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC пришлось задержать строительство второго предприятия в Японии из-за дорожных заторов
Пока проблема не будет устранена, о новой стройке можно даже не мечтать.

Представителям Nikkei Asian Review удалось уловить в выступлении главы TSMC на собрании акционеров чуть больше интересной информации, чем их коллегам из Reuters. В частности, Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, почему географическая экспансия производства чипов TSMC сейчас сосредоточена на Тайване, в Европе и Японии. В этих регионах есть хотя бы минимально развитые промышленные кластеры, способные снабжать её всем необходимым для контрактного производства чипов. На том же Ближнем Востоке такой инфраструктуры нет, и чтобы она появилась, потребуется много лет, а потому вопрос о строительстве предприятия в ОАЭ пока даже не рассматривается, вопреки ранним слухам.

Источник изображения: ASML

Даже в Японии, где первое зарубежное предприятие TSMC (после построенного в 1996 году в США) появилось в сжатые сроки, сейчас возникли инфраструктурные трудности. Они связаны с неразвитостью дорожной сети в префектуре Кумамото, где уже построено совместное предприятие TSMC, Sony и Denso. Местные дороги были перегружены на этапе строительства, сейчас они тоже постоянно страдают от заторов, поэтому пока проблема расширения сети дорог не будет решена, TSMC не сможет приступить к активному строительству своего второго предприятия в Японии. Глава TSMC во время своего визита в страну смог лично убедиться, что на преодоление маршрута, которое ранее требовало не более 15 минут теперь уходит около полутора часов. Консультации с властями Японии по этой проблеме уже ведутся.

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#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония #дорожные работы
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