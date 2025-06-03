Миллиардера опять пытаются уличить в публичной лжи.

Отказ Илона Маска (Elon Musk) от части политических амбиций неизбежно переключил фокус внимания на бизнес его компаний, и агентство Reuters достаточно быстро подхватило эту тенденцию, опубликовав интересный материал об истории обсуждения проекта Tesla по выпуску «народного» электромобиля за $25 000.

Источник изображения: Electrek, Met God in Wilderness

В апреле прошлого года Reuters сообщило об отказе руководства Tesla от намерений разрабатывать подобный электромобиль, но Илон Маск данную публикацию тогда назвал недостоверной. Сейчас Reuters со ссылкой на знакомых с хронологией событий представителей Tesla сообщает, что уже тогда компания буквально как уже несколько недель «похоронила проекта», а Маск вводил общественность в заблуждение своими отрицаниями. Сотрудникам Tesla о закрытии проекта стало известно за несколько недель до того, как Маск публично взялся отрицать эту информацию.

Кстати, не все представители Tesla или инвесторы воспринимали комментарии Маска так буквально. По их мнению, компания постоянно меняет планы, а в отношении перспективной недорогой модели она якобы рассматривала сразу несколько стратегических вариантов, поэтому отмена одного могла не гарантировать отказ от реализации другого. Впрочем, нашлась и группа озабоченных подобными заявлениями Маска представителей Tesla, которые не забыли, что американское ведомство SEC принудило руководителя компании воздерживаться от публичных заявлений о её планах и намерениях без предварительного согласования с корпоративными юристами. В 2018 году после судебного разбирательства Маску даже пришлось выплатить штраф в размере $40 млн за свои не подтвердившиеся высказывания о предстоящей приватизации Tesla.

Если говорить о планах Tesla по выпуску более доступных электромобилей, то они до сих пор не конкретизированы публично, хотя ранее предполагалось, что их выпуск начнётся до конца текущего полугодия. Машину за $25 000, как пояснил Маск на одной из квартальных отчётных конференций, компания считает целесообразным делать только автоматически управляемой. Планы по выпуску роботизированных такси Cybercab при этом тоже не утверждены окончательно, хотя к эксплуатации прототипов на базе Model Y в Техасе компания обещает приступить уже в этом месяце.