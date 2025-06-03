И не чувствует прямого влияния тарифов Трампа.

Недавно появилась информация о наличии у TSMC намерений по строительству в ОАЭ предприятия, которое могло бы заняться контрактным выпуском передовых чипов. Как отмечает Reuters, на ежегодном собрании акционеров глава компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) опроверг эту информацию, заявив, что TSMC пока не собирается ничего строить в странах Ближнего Востока.

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Во-вторых, глава TSMC попытался пояснить, как грядущие таможенные тарифы Трампа могут повлиять на бизнес этой компании. В прошлом квартале поведение клиентов в ожидании роста таможенных платежей почти не изменилось. Сама TSMC является экспортёром, а тарифы влияют на импортёров, но это не значит, что её интересы не будут затронуты реформами Трампа. Если стоимость электронных устройств, содержащих выпускаемые TSMC чипы, вырастет значительно, спрос может снизиться, а потому клиенты компании станут закупать меньше компонентов. В любом случае, как убеждено руководство TSMC, высокий спрос в сегменте искусственного интеллекта позволит перекрыть влияние данной негативной тенденции.