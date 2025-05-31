ЦОД выторговали, дело осталось за малым?

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждает, что начатые ещё при Байдене переговоры с TSMC о возможности строительства предприятий на территории ОАЭ возобновлены. С арабской стороны в переговорах участвует инвестиционная компания MGX, которую контролирует брат президента этой ближневосточной страны. В какие сроки в ОАЭ может появиться предприятие TSMC, пока говорить сложно, поскольку знакомые с ходом переговоров источники предупреждают, что даже до закладки фундамента может пройти не один год.

Источник изображения: GlobalFoundries

Участие американской стороны в таких переговорах предсказуемо, поскольку власти США имеют сильное влияние на Тайвань, запрещая экспорт чувствительных для американской национальной безопасности технологий в те регионы, в политической лояльности которых не до конца уверены. Связи ОАЭ с Китаем и Ираном беспокоят многих американских политиков, поэтому вопрос строительства в первой из стран передовых предприятий TSMC будет обсуждаться долго.

Мечты о появлении в ОАЭ предприятия по выпуску чипов власти страны то и дело высказывают почти с 2009 года, когда компания Mubadala выкупила немецкие предприятия AMD и создала на их основе контрактного производителя чипов GlobalFoundries. Тогда предполагалось, что передовое предприятие GF появится и в ОАЭ, но планам так и не суждено было сбыться. В прошлом году появилась информация, что власти страны готовы выделить $100 млрд на строительство локальных предприятий TSMC или Samsung Electronics.

Недавно властям ОАЭ удалось договориться с США о строительстве в регионе крупнейшего центра обработки данных за пределами последней из стран, но клиентами этого центра останутся американские компании. Как отмечается, при Байдене американская сторона в целом не противилась идее появления в ОАЭ передовых предприятий по обработке кремниевых пластин, но на них в данном случае ложились обязательства по команде из Вашингтона переключиться в случае необходимости на приоритетное обслуживание заказов американских компаний.