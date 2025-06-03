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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году NVIDIA рассчитывает выпустить не менее 1 млн ускорителей B30 для Китая
Нужно навёрстывать упущенное.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на The Information, компания NVIDIA готовит к выпуску для китайского рынка ускорители вычислений B30 с архитектурой Blackwell и памятью типа GDDR7. При удачном стечении обстоятельств NVIDIA рассчитывает реализовать в Китае не менее 1 млн ускорителей данной модели.

Источник изображения: NVIDIA

Запрет на поставки ускорителей H20 в Китай стоил NVIDIA около $4,5 млрд потерянной выручки, во втором квартале сумма потерь выросла до $8 млрд. Доля выручки NVIDIA в Китае по итогам первого квартала последовательно сократилась с 15,4 до 12,5 %. В целом, за пределами США компания в первом квартале получила 53% всей выручки, эта доля за год выросла с 48%. Ёмкость китайского рынка руководство NVIDIA оценивает в $50 млрд, поэтому прилагает усилия к сохранению своих позиций в этой стране. За период с 2019 года доля NVIDIA на китайском рынке сократилась с 95 до 50 %.

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#nvidia #китай #санкции #blackwell #nvidia b30
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