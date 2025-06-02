Их качество якобы ниже, чем у продукции партнёров Huawei.

Как сообщает CnEVPost, руководитель потребительского направления бизнеса Huawei Technologies Ричард Ю (Richard Yu) недавно выступил с серией заявлений в адрес конкурирующей Xiaomi, которая на рынок электромобилей вышла чуть более года назад, но уже за это время успела добиться хороших успехов, помимо прочего, попав на восьмое место с рейтинге крупнейших производителей электромобилей в мире.

Источник изображения: Huawei Technologies

По мнению представителя Huawei, электромобили Xiaomi «не так хороши, но продаются словно горячие пирожки». Точнее говоря, имя компании Xiaomi не упоминалось прямо, но из контекста было понятно, о каком именно молодом конкуренте идёт речь. Маркетинговые возможности Xiaomi руководство Huawei оценивает высоко, поэтому допускает мысль, что по меньшей мере одно изделие конкурирующей марки добьётся успеха на новом для себя рынке. При этом продукты Huawei, по словам Ричарда Ю, лучше изделий данного конкурента почти во всех аспектах. Xiaomi проигрывает как в качестве самих электромобилей, так и в уровне развития автопилота, если верить руководству Huawei.

Представители Xiaomi не смогли оставить эту критику без внимания, и подчеркнули, что популярность SU7 и представленного недавно YU7 основана исключительно на высоких конкурентных свойствах электромобилей данной марки. В экосистему HIMA компании Huawei сейчас входит пять марок: Aito (Seres), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC), Maextro (JAC) и Shangjie (SAIC). Компания не только участвует в разработке бортовых систем и автопилота, но и занимается распространением электромобилей, выпускаемых партнёрами под указанными марками.