На своём предприятии в Калифорнии.

Как отмечает Electrek, в конце мая на территории предприятия Tesla в Калифорнии, которую местные владельцы дронов то и дело изучают с воздуха, был замечен странный прототип, который своими очертаниями повторял Model Y, но имел плотные камуфляжные накидки как на задней, так и на передней части машины.

Источник изображения: Electrek, Met God in Wilderness

Источник предполагает, что это может быть либо скоростной вариант Model Y Performance, который после рестайлинга кроссовера так и не был представлен, либо речь идёт о упрощённой и более доступной версии обычной Model Y. Компании Tesla такая машина в условиях снижения спроса на её продукцию сейчас бы пригодилась. В прошлом году Илон Маск (Elon Musk), как считается, отказался от идеи выпускать «народную» модель за $25 000, которая сохраняла бы за водителем привычные функции. Вместо этого самым дешёвым транспортным средством Tesla станет беспилотное такси Cybercab, а любителям держаться за руль будут предложены упрощённые версии Model Y и Model 3, при производстве которых будут использоваться элементы новой платформы. Возможно, на заводском полигоне Tesla в Калифорнии сейчас как раз тестируется подобная модификация Model Y.