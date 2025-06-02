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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nintendo даст продавцам игровых консолей Switch 2 заработать на них в Японии больше обычного
Взамен она рассчитывает на лучшие места на полках магазинов.

Агентство Bloomberg напомнило, что долгожданная игровая консоль Switch 2 поступит в продажу во многих странах мира 5 июня, и если за пределами Японии её рекомендованная стоимость в большинстве случаев достигнет $450, то на внутреннем рынке установлена более приятная рекомендованная цена $350.

Источник изображения: Nintendo

Как поясняет источник, на этапе подготовки к старту продаж Switch 2 в Японии компания Nintendo решила предоставить розничным продавцам возможность зарабатывать непосредственно на их реализации больше обычного. Если традиционно с каждой проданной консоли продавец получал не более 2% прибыли, то в случае с Switch 2 её планируется увеличить до 5%. Правда, взамен Nintendo будет претендовать на более активное продвижение Switch 2 в магазинах, включая и предоставление более крупных площадей для её демонстрации. Сама компания эту публикацию Bloomberg успела опровергнуть, отказавшись комментировать характер своих взаимоотношений с торговыми партнёрами.

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#япония #nintendo #игровые консоли #nintendo switch 2
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