Тот самый подвергаемый критике капот тоже включён в набор аксессуаров.

Ресурс CarNewsChina сообщил, что на проходящей в Макао автомобильной выставке компания Xiaomi продемонстрировала электрический спорткар SU7 Ultra в новом исполнении Track Edition, которая за доплату в $13 880 предлагает набор доработок, способных улучшить динамические свойства машины на гоночном треке. Примечательно, что в комплект аксессуаров вошёл и пресловутый углепластиковый капот с фальшивыми воздухозаборниками, хотя снижение массы этой детали до 1,3 кг должно обеспечивать улучшение динамики.

Источник изображения: CarNewsChina

Машина оснащается спортивными шинами Pirelli P Zero Trofeo RS и регулируемыми амортизаторами Bilstein EVO R, тормозными колодками Endless и 21-дюймовыми коваными колёсными дисками. Кроме того, тормозная жидкость рассчитана на более высокие нагрузки, а работа штатной системы охлаждения перенастроена для более длительного движения с высокими скоростями. Позолоченные логотипы Xiaomi на этом фоне уже не кажутся чем-то из ряда вон выходящим, поскольку в данной комплектации спорткар в целом получил довольно развитый аэродинамический обвес, включая заднее антикрыло из углеволокна и активный диффузор в заднем бампере. При желании клиент может получить каркас безопасности, который предотвратит неприятности при перевёртывании машины на крышу, а задний ряд сидений удалён для снижения массы.