Но тестирование образцов уже идёт полным ходом.

На квартальной отчётной конференции глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) коснулся темы локализации производства продукции этой марки на территории США, отвечая на вопрос одного из аналитиков. Он начал с того, что разделяет точку зрения действующего президента страны Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу актуальности развития национального производства с активным использованием средств автоматизации.

Источник изображения: NVIDIA

Тайваньская TSMC, как напомнил глава NVIDIA, строит на территории штата Аризона шесть предприятий по выпуску чипов и два, специализирующихся на их упаковке с использованием передовых методов. Первое из обрабатывающих кремниевые пластины предприятий TSMC в Аризоне уже готово и введено в строй. Как признался Дженсен Хуан, сейчас NVIDIA оценивает образцы своих чипов, получаемых от TSMC в Аризоне, а массовое производство соответствующей продукции будет налажено до конца текущего года.

Компании SPIL и Amkor также строят свои предприятия в Аризоне, а ещё Foxconn намеревается наладить в Техасе выпуск серверных решений на базе компонентов NVIDIA, и последняя активно сотрудничает с ней на этом направлении. Тайваньская Wistron подобное предприятие строит в другой части Техаса, так что американская экосистема по выпуску передовых решений NVIDIA активно расширяется, по словам основателя компании.