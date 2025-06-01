Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
Но тестирование образцов уже идёт полным ходом.

На квартальной отчётной конференции глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) коснулся темы локализации производства продукции этой марки на территории США, отвечая на вопрос одного из аналитиков. Он начал с того, что разделяет точку зрения действующего президента страны Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу актуальности развития национального производства с активным использованием средств автоматизации.

Источник изображения: NVIDIA

Тайваньская TSMC, как напомнил глава NVIDIA, строит на территории штата Аризона шесть предприятий по выпуску чипов и два, специализирующихся на их упаковке с использованием передовых методов. Первое из обрабатывающих кремниевые пластины предприятий TSMC в Аризоне уже готово и введено в строй. Как признался Дженсен Хуан, сейчас NVIDIA оценивает образцы своих чипов, получаемых от TSMC в Аризоне, а массовое производство соответствующей продукции будет налажено до конца текущего года.

Компании SPIL и Amkor также строят свои предприятия в Аризоне, а ещё Foxconn намеревается наладить в Техасе выпуск серверных решений на базе компонентов NVIDIA, и последняя активно сотрудничает с ней на этом направлении. Тайваньская Wistron подобное предприятие строит в другой части Техаса, так что американская экосистема по выпуску передовых решений NVIDIA активно расширяется, по словам основателя компании.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #сша #полупроводники #искусственный интеллект #tsmc #аризона
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, сколько придется отдать за оптимальный игровой компьютер на базе GeForce RTX 5060 Ti
7
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
55
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
62
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
49
Как защититься от летней жары в условиях городской квартиры
21
Как Samsung почти проиграла TSMC, но помощь неожиданно пришла от Nintendo и NVIDIA
1
USB-контроллер вентиляторов собственной разработки для Windows и Linux
16
StepMania — как в Notcoin, только за шаги
+
Почему игры на PlayStation 5 и Switch 2 продолжат дорожать, и когда новинки будут стоить больше 80$
1

Сейчас обсуждают

Anna Nova
08:58
Для 1080р Моника и 12500 за глаза
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Владимир Жабняк
08:43
Очередной пук-среньк. Все и так уже поняли, что Интел сама себя закопала 14м поколением и ультрами, которые ничего не могут против Х3Д и стоят дороже, жрут больше. Но зато интелбои доусрачки будут ора...
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
vl
08:40
может у него под рукой коробка с процессорами ? :)
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Иван Патрушев
08:25
Ты забыл про курвы, пбо и горячий проц в простое)))
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Иван Патрушев
08:22
Он просто не в курсе. Нет у него данного проца. Сказочник.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Иван Патрушев
08:21
Какая дичь на правах рекламы))) Киберкотлета купит 7800х3д и его хватит по самые уши. А фееричный рекламный дб будет играть в ждуна.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
swr5
08:15
Отправляйте его в бан. Это местный клоун. Не теряйте на него свое время.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
swr5
08:14
Отправляйте его в бан. Это местный клоун.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
swr5
08:14
Отправляйте его в бан. Это местный клоун.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Ренат Ахтамянов
08:02
Но с мощной видеокартой обычно играют в 2к и 4к, зачем тогда покупать райзен? А дешёвая видеокарта не смотрится с ними
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем