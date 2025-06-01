Китайский рынок смартфонов вырастет сильнее, чем американский.

В феврале этого года аналитики IDC ещё рассчитывали на более выраженное оживление мирового рынка смартфонов, упоминая возможность роста объёмов продаж на 2,3% по итогам года в целом, но таможенные тарифы Трампа и порождённая ими экономическая неопределённость вряд ли позволят первоначальному сценарию реализоваться, по их мнению. Теперь в прогноз заложен рост мирового рынка смартфонов только на 0,6% до 1,24 млн штук. В целом, в период с 2024 по 2029 годы рынок смартфонов ежегодно будет расти в среднем на 1,4%.

Источник изображения: Apple

Рынки КНР и США в этом году будут изменять объёмы продаж смартфонов разнонаправленно. Если в Китае продажи вырастут на 3%, не в последнюю очередь благодаря государственной программе субсидирования, под которую попадают выпущенные в Китае смартфоны стоимостью до $833 включительно, то рынок США вырастет в этом году только на 1,9% вместо первоначально ожидавшихся 3,3%. Понятно, что решающее влияние на его динамику окажут увеличенные таможенные пошлины. К слову, объёмы продаж iPhone в Китае по итогам текущего года сократятся на 1,9%, и главным соперником Apple в регионе останется Huawei. Американская компания может лишь слегка отыграться за счёт предоставления скидок на iPhone в период июньских распродаж и после вывода на рынок семейства iPhone 17 осенью этого года.