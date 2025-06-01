Японское издание Nikkei Asian Review подвело итоги шестилетнего пребывания китайского гиганта Huawei Technologies под американскими санкциями. За это время, как утверждается, Huawei вложилась в капитал более чем 60 компаний полупроводникового сектора КНР с целью формирования собственной устойчивой цепочки поставок.
Для этих целей у Huawei имеется инвестиционное подразделение Hubble, которое к настоящему времени является акционером более чем 50 китайских компаний, хотя в большинстве случаев размер контролируемого пакета акций не превышает 10%. Также принято считать, что Huawei взрастила собственного производителя оборудования для производства чипов — SiCarrier некогда была подразделением Huawei, но для ухода от санкций США в дальнейшем отделилось от материнской компании и перешло под финансовый контроль муниципальных властей Шэньчжэня, являющегося родным городом Huawei Technologies.