Это помогает создавать цепочки поставок чипов, независящие от Запада.

Японское издание Nikkei Asian Review подвело итоги шестилетнего пребывания китайского гиганта Huawei Technologies под американскими санкциями. За это время, как утверждается, Huawei вложилась в капитал более чем 60 компаний полупроводникового сектора КНР с целью формирования собственной устойчивой цепочки поставок.

Источник изображения: Huawei Technologies

Для этих целей у Huawei имеется инвестиционное подразделение Hubble, которое к настоящему времени является акционером более чем 50 китайских компаний, хотя в большинстве случаев размер контролируемого пакета акций не превышает 10%. Также принято считать, что Huawei взрастила собственного производителя оборудования для производства чипов — SiCarrier некогда была подразделением Huawei, но для ухода от санкций США в дальнейшем отделилось от материнской компании и перешло под финансовый контроль муниципальных властей Шэньчжэня, являющегося родным городом Huawei Technologies.