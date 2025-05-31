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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Решение Илона Маска отдалиться от политики позволило курсу акций Tesla вырасти на 22%
По крайней мере, с начала мая.

Итогами своей деятельности на посту департамента DOGE американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) оказался не совсем доволен, но после решительных мер по сокращению правительственных расходов в конце мая он объявил о своём уходе из Белого дома. Как отмечает CNBC, акции определяющей его благосостояние компании Tesla с начала мая успели укрепиться в цене на 22%. Впрочем, с начала текущего года они всё равно подешевели на 14%, поскольку нельзя утверждать, что компания переживает лучшие времена.

Источник изображения: The Guardian

В апреле продажи электромобилей Tesla в Европе сократились в два раза, в Китае они просели с начала второго квартала на 25%, поэтому некоторый оптимизм в умы инвесторов смогло вселить только недавнее заявление Маска о готовности запустить сервис беспилотных такси в Техасе до конца июня. Активисты в лице представителей крупных пенсионных фондов недавно потребовали от совета директоров Tesla принудить Маска к исполнению своих обязанностей в руководстве компанией на протяжении как минимум 40 часов в неделю. Поддержку акциям Tesla оказало и то обстоятельство, что она располагает крупными производственными мощностями на территории США, поэтому потенциальные повышенные импортные пошлины затронут её в меньшей мере, чем многих прочих автопроизводителей на местном рынке.

Уходя из Белого дома, Маск не только получил от президента Трампа символичный золотой ключ, но и предупредил, что сохранит за собой рабочий кабинет, как и статус советника президента США. Сам Трамп подчеркнул, что Маск «останется с нами навсегда и будет помогать», осыпав соратника очередной порцией комплиментов на страницах социальной сети Truth Social.

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#сша #tesla #илон маск #акции #белый дом
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