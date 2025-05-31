Специфика деятельности позволяет сделать это почти моментально.

Поскольку услуги не имеют материального воплощения, их предоставление можно прекратить почти мгновенно. Как сообщает Reuters, вскоре после распространения американскими властями требований о прекращении сотрудничества с китайскими клиентами в сфере поставок программного обеспечения для разработки чипов, американская компания Synopsys отключила от фирменных систем своих китайских клиентов.

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Расчёт властей США на уязвление способностей китайских разработчиков создавать чипы с помощью американского ПО базировался на статистике, согласно которым более 70% китайского рынка соответствующих услуг контролируются тремя американскими компаниями: Cadence, Siemens EDA (Mentor Graphics) и Synopsys. К счастью для китайских разработчиков, национальные альтернативы западному ПО давно существуют, и теперь поставщики соответствующих решений наверняка неплохо заработают.

Synopsys прекратила свою деятельность в Китае, выдав соответствующее распоряжение местному персоналу. Компания также была вынуждена отказаться от публикации годового и квартального прогноза из-за новых запретов США, которые парализуют её бизнес в Китае. Запрет на предоставление китайским клиентам доступа к профильному ПО вступил в силу 29 мая текущего года. Компания ожидает дальнейших разъяснений от американских регуляторов, чтобы определиться со стратегией своего поведения на китайском рынке. Фактически, доступ к своему ПО на территории Китая компания закрыла даже для зарубежных компаний, имеющих свои представительства на территории страны. Услуги технической поддержки на территории Китая Synopsys также приостановила.