Он сможет перевозить до 18 кубических метров груза.

В своё время Илон Маск (Elon Musk) в свойственной ему манере фантазировал вслух о возможности создания электрического фургона Tesla, который мог бы во время стоянки подпитывать тяговую батарею при помощи солнечных панелей, расположенных на крыше и откидных частях борта. До сих пор подобному транспортному средству не суждено было появиться на свет, зато конкурирующая китайская BYD уже представила в прошлом сентябре электрический фургон E-Vali, который нацелен не только на рынок коммерческого транспорта Европы, но и на все остальные. Как отмечают очевидцы в лице Inside China Auto, замеченный на дорогах Китая прототип этого фургона BYD обладает внушительными размерами.

Источник изображения: Inside China Auto

Об этом можно судить не только по относительным размерам колёс и колёсной базе, но и по высоте кузова. Обклеенная камуфляжной плёнкой машина на одном из снимков запечатлена рядом с грузовиком, и по высоте она почти ему не уступает.

Источник изображения: Inside China Auto

Словом, при условии отсутствия серьёзных ограничений на манёвренность и размещение фургонов в зоне стоянки или погрузки, BYD E-Vali может стать выбором для тех перевозчиков, которые намерены перемещать за один рейс максимальное количество груза на электротяге. Штатной тяговой батареи типа LFP должно будет хватать на 220 или 250 км пробега с грузом, что для ряда логистических задач будет вполне нормальным запасом хода. В старшей модификации фургон сможет перевозить почти 18 кубометров груза. Её габаритные размеры должны составить 6995 х 2096 х 2780 мм, причём последняя характеристика относится именно к высоте.