Это будет третья по счёту модель марки без ДВС.

По информации CnEVPost, руководство китайской компании Li Auto (Lixiang) на этой неделе в ходе квартального отчётного мероприятия подтвердило готовность вывести на рынок в этом году сразу два электрических кроссовера. Первый из них, Li i8 (на фото ниже), предложит места для шести седоков и покатый аэродинамичный профиль уже в июле, а выхода более компактного пятиместного Li i6 придётся ждать до сентября. Внешность последнего, в отличие от Li i8, ещё не рассекречена.

Источник изображения: Li Auto, CnEVPost

Поскольку Li Auto свои силы в создании «чистокровных» электромобилей опробовала на не очень удачном с коммерческой точки зрения минивэне Mega, то спрос на электрические кроссоверы будет для неё очень важен. Более того, продвигаться дальше в сегменте электромобилей за счёт анонса аккумуляторных седанов компания будет готова только после того, как удвоит годовую выручку относительно уровня 2024 года. В абсолютных показателях этот ориентир соответствует сумме $41,7 млрд.

По прогнозам аналитиков Deutsche Bank, в текущем году Li Auto сможет выйти на ежемесячный объём продаж кроссоверов i8 в количестве 5000 штук, а Li i6 будут расходиться в количестве 12 000 штук в месяц. На китайском рынке, на вкусы которого компания ориентируется в первую очередь, седаны уступают кроссоверам в популярности. С учётом последовательных гибридов, Li Auto сможет в текущем году продать 630 000 машин, увеличив объёмы реализации на 26% относительно прошлого года, по мнению экспертов Deutsche Bank.

Стремится Li Auto и к покорению зарубежных рынков, но сейчас для неё приоритетными направлениями являются Азия и Европа. В перспективе до 30% продаж она намерена осуществлять за пределами Китая. В этом году в России должна начать развиваться сеть дилеров Li Auto, но продвижением продукции этой марки здесь будет заниматься один из китайских дистрибьюторов, а не сам стартап, который не заинтересован в попадании под американские или европейские санкции.