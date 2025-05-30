Но в ряде случаев она неизбежна.

Китайские разработчики систем искусственного интеллекта, как отмечает Financial Times, в условиях ужесточения санкций США вынуждены присматриваться к китайской компонентной базе. Запасов ускорителей NVIDIA, которые были созданы до усиления экспортных ограничений, большинству китайских компаний хватит примерно до начала следующего года. Новые ускорители с архитектурой Blackwell с памятью GDDR7 для Китая компания NVIDIA начнёт поставлять в лучшем случае в начале июля. При этом ожидание поставок партии необходимого объёма может занять от трёх до шести месяцев, поэтому многие китайские разработчики просто решаются на миграцию в сторону китайских же ускорителей типа продукции Huawei или Cambricon.

Источник изображения: NVIDIA

Представители китайской ИИ-отрасли отмечают в своих откровениях на страницах Financial Times, что перенос программного кода с платформы CUDA компании NVIDIA на CANN в исполнении Huawei является очень трудной задачей, требующей активного содействия специалистов последней. Подобная миграция только на начальном этапе может потребовать до трёх месяцев напряжённой работы, и на протяжении этого периода инфраструктура компании, по сути, не будет развиваться и приносить прибыль. Кстати, Baidu и Alibaba разрабатывают собственный процессоры по примеру западных конкурентов. Некоторые китайские компании готовы придерживаться гибридного подхода к работе с системами ИИ, когда обучение языковых моделей продолжается на ускорителях NVIDIA, а рассуждающие функции передаются кластерам на основе китайских ускорителей.