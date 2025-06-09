Созданная в 2012 году компания UGREEN поставила перед собой задачу производить инновационную электронику и аксессуары для неё. Благодаря помощи этих устройств жизнь пользователей должна становиться удобнее и насыщеннее, а производительность труда — выше. Отмечая в нынешнем году свой очередной день рождения, UGREEN предлагает стать обладателями устройств линейки UGREEN Uno и новых беспроводных наушников UGREEN EchoBuds Magic.
Число пользователей продуктов UGREEN в 130 странах уже превысило 200 млн человек. Их отличительной чертой является привлекательный дизайн и наличие смарт-экранов для выражения индивидуальности. Компания стремится развиваться и дальше, оставаясь надёжным спутником и обеспечивая сопровождение ваших устройств в каждодневной работе.
Используя слоган «Зарядим каждый процент твоего пути», UGREEN обещает поддерживать энергию пользователей во всех их начинаниях. Помочь в этом должны устройства серии UGREEN Uno. В её состав вошли следующие продукты:
Зарядное устройство UGREEN Uno 100W
Внешний аккумулятор UGREEN Uno 10000 мАч 30W
Магнитное беспроводное зарядное устройство 2-в-1 UGREEN Uno 15W
Кабель USB-C – USB-C UGREEN Uno 100W
Многофункциональный хаб USB-C UGREEN Uno 6-в-1
Все они обладают экраном для отображения процесса зарядки. За высочайшую эффективность передачи энергии отвечает технология GaNInfinity. Предлагается зарядка мощностью до 100 Вт, одновременная зарядка сразу нескольких устройств, умное распределение тока. Имеется встроенная защита от перенапряжения, перегрузки и перегрева, чтобы процесс был максимально безопасным.
При помощи авторов из Ближнего Востока, России, Южной Кореи и Бразилии UGREEN в честь дня рождения предлагает эксклюзивные версии продуктов UGREEN Uno. Каждая из них получила уникальный внешний вид, в котором привлекательность дизайна сочетается с функциональной мощью. Эти версии устройств получат пользователи из соответствующих регионов, специальное мероприятие будет проходить на сайте UGREEN.
Помимо вышеназванных устройств, предлагаются наушники UGREEN EchoBuds Magic с цветным сенсорным LCD-экраном. Поддерживается активное шумоподавление до -52 дБ, используется система из четырёх микрофонов и есть сертификация Hi-Res Audio. Всё это позволяет надёжно избавляться от постороннего шума и выдавать максимально чистый и насыщенный звук в любом месте.
Линейка UGREEN Uno и наушники EchoBuds Magic в настоящее время уже доступны для приобретения в России на таких платформах, как AliExpress, OZON, Wildberries и Яндекс Маркет.
Посвящённая дню рождению акция будет проводиться в период 9-30 июня. В её рамках устройства будут доступны для приобретения со скидками. Информацию о проведении акции можно получить на официальном сайте UGREEN.