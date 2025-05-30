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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Wildberries начинает продажи планшетов Teclast M50 Plus и P50
На Wildberries появились недорогие планшеты Teclast с Android 14 и 15, экраном до 11 дюймов и поддержкой SIM-карт

Возможности современных планшетов обширные, но за флагманские модели приходится дорого платить. Большинство пользователей предпочитает приобретать более доступные по цене предложения, но при этом не желает жертвовать функциональными возможностями и надёжностью работы. Таким покупателям бренд Teclast предлагает для приобретения две свои модели: M50 Plus и P50.



M50 Plus доступен для покупки в магазине Wildberries по цене всего 9899 ₽. Это устройство с размером экрана 10,1 дюйма с разрешением Full HD (1920×1200). В основе данного планшета лежит восьмиядерная система на чипе MediaTek Helio G85, которой в работе помогают 6 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 128 ГБ. Планшет работает на операционной системе Android 14 и обладает двумя камерами. Задняя получила разрешение 13 Мп, передняя — 8 Мп. Ёмкость аккумулятора равна 7000 мАч, имеется поддержка SIM-карт. Последняя даёт возможность оставаться на связи в любом месте.



Планшет Teclast P50 получил более крупный экран с диагональю 11 дюймов и частотой обновления 90 Гц. Это устройство работает на системе Android 15, процессоре Unisoc T606, с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет здесь 8000 мАч. Также имеются камеры с разрешением 13 Мп и 8 Мп, можно подключать SIM-карты. В комплект поставки входят клавиатура и защитный чехол, что превращает планшет в портативный компьютер для работы и учёбы.
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#teclast
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