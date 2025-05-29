В июне вместо… июня — вот что это значит по факту.

Поскольку бремя политического помощника президента США более не должно отнимать у Илона Маска (Elon Musk) слишком много сил, он сможет сосредоточиться на управлении принадлежащими ему компаниями, крупнейшей из которых остаётся Tesla. По информации Reuters, миллиардер сообщил со страниц своей социальной сети X, что беспилотные такси перейдут от испытаний к фактической работе на улицах Остина на месяц раньше намеченного срока. На прошлой неделе Маск обещал, что это случится до конца июня.

Источник изображения: Tesla

Впрочем, в данном случае «опережение на месяц» не будет означать, что роботакси Tesla начнут работать в Техасе уже в мае. По информации Bloomberg News, формальный старт сервиса намечен на 12 июня. Напомним, что на первом этапе парк адаптированных под управление без водителя электромобилей Model Y будет ограничен десятью или двадцатью машинами, а удалённые операторы смогут в любой момент перехватить управление ими. По словам Маска, на этапе испытаний никаких проблем с безопасностью прототипы беспилотных такси не демонстрировали.