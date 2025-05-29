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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA призвал не пренебрегать важностью китайского рынка
А ещё он высоко оценил вклад иммигрантов в развитие технологической отрасли США.

В публичных высказываниях глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) никак не может отступить от темы экспортных ограничений США в отношении Китая, которые в прошлом квартале лишили его компанию около $4,5 млрд выручки, а в этом увеличат потери до $8 млрд. Если учесть, что в целом по итогам текущего квартала NVIDIA рассчитывает выручить $45 млрд, то упущенная на китайском направлении выручка могла бы сформировать 15 % итоговой суммы, если бы не вступившие в силу ограничения. В интервью Bloomberg генеральный директор NVIDIA призвал не пренебрегать важностью китайского рынка.

Источник изображения: NVIDIA

Как известно, его годовой оборот он оценивает в $50 млрд, но за несколько лет действия различных санкций доля самой NVIDIA её доля опустилась до 50%. Китайские же конкуренты за это время «эволюционировали весьма внушительно», как высказался Хуан, имея в виду прежде всего Huawei Technologies, находящуюся под американскими санкциями с 2019 года. Как и все прочие разработчики, китайские стремятся удваивать и учетверять свои мощности в течение года, по словам Хуана.

Китайских разработчиков нет смысла винить в том, что они переключаются на ускорители Huawei, ведь доступ к американской продукции они теряют, как справедливо отметил глава NVIDIA. Он предпочёл бы снабжать американскими технологиями весь мир, включая Китай. В этой стране, по его словам, находится больше всего исследователей в области искусственного интеллекта, и пренебрегать интересами местного рынка нельзя, даже если краткосрочная динамика выручки той же NVIDIA позволяет не особо об этом заботиться.

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#nvidia #китай #санкции #дженсен хуан
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