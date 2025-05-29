В прошлом квартале потери составили $4,5 млрд.

Изучение квартального отчёта NVIDIA представителями CNBC позволило достаточно быстро определить, сколько же средств компания в итоге потеряла после введения в апреле властями США запрета на поставку ускорителей H20 в Китай. Первоначально сама NVIDIA рассчитывала, что по итогам первого фискального квартала ей придётся списать $5,5 млрд, но скорректированная сумма убытков ограничилась $4,5 млрд, поскольку часть материалов и компонентов удалось применить с пользой для дела уже после введения ограничений.

Источник изображения: NVIDIA

До введения санкций NVIDIA успела выручить на поставках H20 в Китай около $4,6 млрд по итогам первого квартала, но оцениваемая в $2,5 млрд партия ускорителей так и не была реализована из-за вступивших в силу санкций. Они повлияли и на прогноз NVIDIA по выручке на текущий квартал. Сумма выручки в этом квартале окажется ниже на $8 млрд, но она всё равно достигнет $45 млрд. Получается, что в денежном выражении китайский рынок очень важен для NVIDIA, и это объясняет то упорство, с которым руководство компании пытается сохранить своё право поставлять в страну собственную продукцию.

Представители NVIDIA на вопросы по поводу новых ускорителей для китайского рынка отвечали уклончиво, но дали понять, что поиски возможностей продолжить поставки ведутся, хотя гипотетические новые продукты точно не будут основаны на архитектуре Hopper, как уже отмечал основатель компании ранее. Примечательно, что на фоне менее заметного ущерба от китайских санкций курс акций NVIDIA после закрытия торгов в США начал расти как минимум на 4,89%.