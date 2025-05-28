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Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone 16 июня начнёт продажи Armor 34 Pro с проектором и аккумулятором 25500 м·Ач
Первый защищённый смартфон Ulefone с проектором с автофокусом и фонарём яркостью 1100 люмен выходит в июне

Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone представила очередной высококачественный продукт. Новинкой стал смартфон Armor 34 Pro, в котором впервые сочетаются проектор и большой аккумулятор, что расширяет возможности визуального отображения данного устройства.



Впервые защищённый смартфон содержит в своём составе автофокусный проектор с яркостью 150 люмен. Для его продолжительной работы аппарат обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 25500 мА·ч. Первые покупатели смогут приобрести это устройство 16 июня в магазинах AliExpress, OZON и в официальном магазине Ulefone.



Armor 34 Pro обладает проектором с автофокусировкой и яркостью в полтора раза большей по сравнению с конкурирующими предложениями, где значение обычно не превышает 100 люмен. Благодаря этому можно получить чёткие и яркие проекции при разных условиях освещения.



Такой смартфон становится идеальным инструментом для показа презентаций, кино и при работе в чрезвычайных ситуациях. Аккумулятор ёмкостью 25500 мА·ч позволяет устройству работать на протяжении 10 суток. Это делает его подходящим устройством во время длительных поездок или в процессе полевых работ, когда розетки рядом нет.



Список достоинств Armor 34 Pro не ограничивается проектором и аккумулятором. Аппарат может пригодиться в походах благодаря большому универсальному светодиодному фонарику в задней части корпуса. Яркость достигает уровня в 1100 люмен. Также здесь есть сигнальный фонарь, который может быть полезен при оповещениях во время чрезвычайных ситуаций.



Поскольку это защищённый смартфон, он отвечает самым высоким требованиям в плане прочности. Об этом свидетельствует наличие сертификатов пыле- и водонепроницаемости, а также защиты от ударов и экстремальных условий работы: IP69K, IP68 и MIL-STD-810H.



Аппарат обладает экраном формата FHD+ размером 6,95 дюйма с частотой обновления 120 Гц, что означает плавность отображения картинки. Этому также способствует наличие процессора MediaTek Dimensity 7300 5G AI, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ хранилища типа UFS 3.1. Подобные характеристики делают устройство пригодным как для любителей мобильных игр, так и для многозадачной работы. Среди функциональности искусственного интеллекта представлены Google Gemini, AI Pets, AI Call Recorder с Smart AI Summary.



Не забыли разработчики и о качестве камер. Основная обладает разрешением 50 Мп и работает на основе большого сенсора размером 1/1,3 дюйма. Ещё имеется инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп и четырьмя инфракрасными светодиодами. Разрешение передней камеры формата HD равно 32 Мп. Подобные камеры обеспечивают фотографии высокого качества и видеоролики при любом уровне освещения. Также у устройства есть универсальная светодиодная подсветка, сигнальный индикатор, разъём uSmart Connector 2.0 для подключения аксессуаров. Работает аппарат на операционной системе Android 15.



Стоимость Armor 34 Pro пока не названа. В преддверии начала продаж Ulefone проводит розыгрыш призов среди желающих стать обладателем инновационного защищённого смартфона. В число этих призов входят модели Armor 34 Pro.



Дополнительная информация относительно розыгрыша призов и начала продаж представлена на сайте производителя.
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#ulefone
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