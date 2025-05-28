Теперь капитализация стартапа превышает $9 млрд.

Количество пациентов, которые добровольно согласились вживить себе разрабатываемые компанией Neuralink мозговые импланты для борьбы с последствиями паралича конечностей и прочими серьёзными заболеваниями, постепенно увеличивается, доказывая жизнеспособность этой технологии. Это позволяет стартапу Илона Маска (Elon Musk) привлекать новые финансовые ресурсы для его развития. Как отмечает Reuters со ссылкой на Semafor, недавно инвесторы вложили в капитал Neuralink ещё $600 млн.

Источник изображения: Neuralink

Без учёта этого раунда финансирования капитализация компании оценивалась в $9 млрд. В 2023 году этот параметр достигал $5 млрд, так что можно говорить о росте доверия инвесторов к разработкам Neuralink. Вдохновлённый успехами своих подопечных Илон Маск заявил, что в конечном итоге подобные импланты помогут людям бороться с ожирением, аутизмом, депрессией и шизофренией. Фантазия основателя разыгралась до такой степени, что он предложил использовать подобные технологии для телепатической связи между людьми, либо между человеком и компьютером. Сейчас импланты позволяют парализованным пациентам управлять движениями курсора на экране компьютера, но для набора того же текста приходится составлять его по одной букве с помощью экранной клавиатуры.