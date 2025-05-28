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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC в третьем квартале откроет в Мюнхене исследовательский центр для помощи европейским клиентам
В том числе и в создании чипов для систем искусственного интеллекта.

Присутствие крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC в Европе не ограничится созданием совместного предприятия ESMC в Дрездене, как стало понятно со слов президента местного подразделения компании в интервью Reuters. Поль де Бот (Paul de Bot) на технологическом симпозиуме TSMC заявил, что в третьем квартале текущего года в Мюнхене откроется исследовательский центр компании, который будет взаимодействовать с региональными клиентами.

Источник изображения: TSMC

Важно, что перечень используемых в этой совместной работе техпроцессов не будет ограничен теми, что будут использоваться на немецком предприятии TSMC. Это значит, что европейские разработчики смогут обратиться к TSMC за помощью в создании более передовых чипов, использующих самую современную литографию, доступную предприятиям компании на Тайване. Часть этих разработок, как ожидает руководство TSMC, может иметь отношение к выпуску полупроводниковых компонентов для систем искусственного интеллекта.

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#полупроводники #искусственный интеллект #литографическое производство #tsmc #германия #европа #исследовательский центр
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