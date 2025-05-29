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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
27" IPS монитор 165Hz с ценой 16000 руб появился на маркетплейсах
Игровой монитор Ecovinca FT27C с IPS-экраном и частотой 165 Гц стал доступен со скидкой

Производитель компьютерных комплектующих, бренд Ecovinca, известен своими многочисленными продуктами. В настоящее время выгодным приобретением может стать игровой монитор этого бренда FT27C, стоимость которого в магазине Wildberries была снижена с 39000 руб до 16000 руб.



FT27C 27″ позиционируется как монитор для геймеров и профессионального применения. Он обладает высоким уровнем производительности и не менее высоким качеством изображения. В основе монитора лежит 27-дюймовая матрица формата 2K, дающая чёткость и детализацию уровнем выше обычного HD. Технология IPS делает доступным угол обзора в 178 градусов, поэтому изображение сохраняет чёткость и яркость при просмотре с любой точки.



Среди характеристик можно назвать частоту обновления в 165 Гц. Это высокое значение положительно сказывается на задержке и мерцании экрана, в результате чего игровой процесс оказывается более отзывчивым и плавным. Время отклика составляет всего 3 мс, поэтому в динамичных многопользовательских играх вы можете получить преимущество над противниками.



FT27C поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Они синхронизуют частоту монитора и сигнал видеокарты, что позволяет избежать появления разрывов изображения. Также поддерживается 105% цветового диапазона sRGB и точность цветопередачи deltaE <2. Низкий уровень излучения синего света и отсутствие мерцания снизят утомляемость глаз при продолжительной работе с монитором.

Для подключения монитор обладает интерфейсами HDMI и DisplayPort. Они позволяют монитору работать с компьютерами, игровыми консолями и прочими типами устройств. В результате вы сможете смотреть на большом экране высококачественный контент любого типа.

Также монитор можно купить на ОЗОН.

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