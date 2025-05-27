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Новости Hardware Алексей Сычёв
Исследователи выяснили, что каждый 3D-принтер имеет уникальный «след»
Его можно идентифицировать по продукции.

Как сообщает XDA Developers со ссылкой на Notebook Check, исследователи из Университета Иллинойса установили, что изготавливаемые трёхмерными принтерами изделия позволяют найти буквально «по почерку» конкретный экземпляр оборудования. Правда, для этого потребуется привлечь специализированную систему искусственного интеллекта.

Источник изображения: Unsplash, Girl with red hat

Для обучения соответствующей языковой модели авторы исследования внесли в систему 9192 фотографий различных изделий, изготовленных на 21 устройстве трёхмерной печати, распределяемых по 6 компаниям-производителям и 4 технологиям печати. В итоге система после изучения изображения изготовленной детали площадью всего 1 квадратный миллиметр способна с точностью 98% определить, на каком именно устройстве она была изготовлена. По словам экспертов, для работы системы на регулярной основе ей достаточно предоставлять изображения 10 деталей, изготовленных на конкретном образце оборудования. По сути, технология позволит определять, какой из применяемых на производстве трёхмерных принтеров выдаёт бракованную продукцию или приближается к этому состоянию.

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#3d-принтер
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