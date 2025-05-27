Но не их выпуск.

На прошлой неделе издание EE Times сообщило, что японская компания Renesas Electronics расширяет своё присутствие в Индии сразу по нескольким направлениям, и одним из них является расширение исследовательского центра в Бангалоре, где уже велась разработка полупроводниковых компонентов как для внутреннего рынка Индии, так и для экспорта. Ранее, как отмечают индийские чиновники, на территории страны уже разрабатывались 7-нм и 5-нм чипы, но теперь Renesas сможет разрабатывать компоненты, выпускаемые по 3-нм технологии за пределами Индии.

Источник изображения: Renesas

Renesas поддерживает учебные заведения Индии и многочисленные местные стартапы, студентам предоставляются наборы разработчика. Всего за пару лет численность персонала Renesas на территории Индии выросла с 100 до 700 человек, к концу этого года будет нанято ещё 300 специалистов для поддержки деятельности по разработке полупроводниковых компонентов. Компания уделяет немало внимания разработке решений, востребованных на внутреннем рынке Индии — например, компонентов для водонагревательных систем. К 2030 году Renesas рассчитывает до 10% своей выручки получать на индийском рынке.