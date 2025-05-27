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Новости Hardware Роман Семёнов
Formula V Line показывает новые корпуса, БП, охлаждение и кресла на COMPUTEX
Компания Formula V Line вернулась на выставку COMPUTEX 2025 с комплектующими для ПК из четырёх категорий

Созданный в 2012 году тайваньский производитель компьютерных комплектующих, компания Formula V Line, снова представила свою продукцию на популярной выставке COMPUTEX. В 2025 году она участвует здесь во второй раз. На четвёртом этаже на стенде под номером R0502 компания демонстрирует разнообразные уже продающиеся и готовые к началу продаж комплектующие из четырёх главных категорий.



Formula V Line позиционирует свои предложения как высококачественные и хорошо продуманные. Её комплектующие для персональных компьютеров должны сочетать в себе стиль, производительность и обширную функциональность. В этом году компания показала инновационные продукты в ряде сфер.



Одной из этих сфер являются компьютерные корпуса. Была представлена линейка корпусов Crystal, куда, среди прочего, входят панорамные и безрамочные конструкции и светодиодные панели. Корпус Air Power G8 доступен с двумя версиями передней панели, которые обеспечивают оптимальный воздушный поток или внешнюю привлекательность.



Что касается блоков питания, предлагаются модели экономичной серии FV с уровнями эффективности White, Bronze и Gold и высокопроизводительные модульные блоки питания PSFX с рейтингом Platinum. Они и все остальные модели дают на выбор разные степени эффективности, функциональных возможностей и подходят под системные блоки разных форм-факторов. Это удовлетворяет потребности сборщиков современных ПК любого формата.



Выпускает Formula V Line и системы охлаждения. В частности, на выставке демонстрируется модель Air Fusion 3 Digi с тройным вентилятором, индикаторами скорости и температуры.



Есть среди продуктов этой компании и игровые кресла. Линейка эргономичных кресел Ryvo и Viron даёт возможность комфортно сидеть на протяжении длительного времени, поддерживает регулировку и обеспечивает правильную осанку.



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#computex #formula v line
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