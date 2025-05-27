Это явно не обрадует конкурентов, но пойдёт на пользу покупателям.

Конкуренты вполне обоснованно побаиваются китайскую компанию BYD, которая уже прочно стоит на пути превращения в крупнейшего производителя электромобилей в мире. Она самостоятельно выпускает тяговые батареи и ещё кучу необходимых компонентов, добиваясь за счёт масштабов бизнеса приличной экономии, которая не только позволяет сохранять прибыльность, но и постоянно снижать цены для конечных потребителей. По информации South China Morning Post, в эти выходные BYD объявила о снижении цен на 22 модели своих гибридов и электромобилей сроком до конца июня, величина снижения колеблется от 10 до 34 %.

Источник изображения: BYD

Примечательно, что основная часть потерявших в цене моделей находится в окрестностях $20 000, поэтому электромобили марки станут ещё доступнее для многих покупателей. Например, бюджетный хэтчбек Seagull после снижения цены на 20% стоит в Китае около $7800, и его возможностей в виде запаса хода около 300 км по циклу CLTC вполне достаточно для практичной ежедневной эксплуатации в городских условиях.

Прочие автопроизводители в Китае тоже начали снижать цены в ответ на действия BYD, хотя они сроки действия своих скидок стараются ограничить сильнее. На фондовом рынке эти новости вызвали волную снижения котировок акций китайских автопроизводителей. Эксперты утверждают, что до нового витка «ценовых войн» работать с прибылью на китайском авторынке могли только три производителя электромобилей и гибридов: BYD, Li Auto и Seres (Aito). Если конкурентное противостояние на новых ценовых уровнях затянется, выжить смогут не все из примерно 50 участников местного рынка. Уже известны примеры банкротства дилеров BYD, которая на правах лидера рынка часто злоупотребляет демпингом.